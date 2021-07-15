Госкомитет Башкирии по ЧС предостерёг жителей от купания жуткой фотографией

Глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров необычным способом напомнил жителям республики о возможной опасности во время отдыха на воде.

В своих социальных сетях Фарит Гумеров опубликовал фотографию, на которой у местного водоёма стоит смерть с косой. На венке жутко и красноречиво написана всего одна фраза: «Вода ошибок не прощает».

Оказывается, таким устрашающим снимком представитель Госкомитета хотел уберечь граждан от трагедий на воде. По данным ведомства, с начала 2021 года вода унесла жизни 99 человек, из которых 13 – дети.

Впереди – длительные праздничные и выходные дни. Обращаемся к жителям и гостям республики с просьбой неукоснительно соблюдать меры безопасности на водных объектах! Фарит Гумеров