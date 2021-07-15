На месте резонансного ДТП в Башкирии выявили недостатки дорожного покрытия

На участке трассы, где в ДТП погибли три человека, выявили недостатки дорожного покрытия. Речь об аварии, произошедшей в Альшеевском районе в конце июня, когда лобовое столкновении КАМАЗа и «Лады Калины» унесло жизни пассажиров легковушки, в том числе 13-летней девочки.
Соответствующие замеры произвели сотрудники Госавтоинспекции республики. Балансодержателю грозит наказание.
Так выглядит измеритель коэффициента сцепления. С помощью такого прибора сотрудники Госавтоинспекции измеряют, насколько скользкой может быть дорога. Водой же поливают, чтобы оценить характеристики поверхности во время дождя.
Замеры производят на нескольких точках. Это тот самый участок дороги Чишмы-Киргиз Мияки, где 30 июня произошла жуткая авария. Столкнулись встречные «Лада Калина» и КАМАЗ с прицепом. Трагедия унесла жизни трех человек, в том числе 13-летней девочки
По одной из версий, молоковоз выскочил на встречную полосу. Сейчас в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Сопутствующим фактором могло стать и состояние дороги, недостатки которой на месте и выявили госавтоинспекторы.
Кроме того, ответственному лицу может грозить и новое наказание, если он не устранит эти недостатки в срок
Точку в этом деле, по всей видимости, должны будут поставить служители фемиды. И вынести наказание тому, по чьей вине оборвались жизни трех человек.