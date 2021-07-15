В центре Уфы произошла драка со студентами из Египта

В социальных сетях Башкирии опубликовали видео драки прямо в центре Уфы. Инцидент произошёл на остановке недалеко от «Гостиного двора».

На кадрах записи хорошо видно, что несколько мужчин избили парней. Выяснилось, что пострадавшие – студенты из Египта. Двое из них были избиты до бессознательного состояния.

Причина конфликта неизвестна. Скорее всего, участники драки были пьяны. Как сообщили ИА «Башинформ» сотрудники МВД по РБ, инцидент произошёл ещё 20 июня. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о принятии процессуального решения.