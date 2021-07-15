В Башкирии огонь уничтожил более 2342 га леса

В Башкирии продолжается борьба с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

За минувшие сутки был ликвидирован пожар на территории 4,7 га в Белорецком районе. Также был полностью потушен пожар на территории 0,1 га в Зилаирском районе.