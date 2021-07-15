В России от коронавируса умер 791 человек за сутки

В России продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Вновь был побит суточный рекорд по смертности.
Так, за минувшие сутки в России зарегистрировали ещё 25 293 человека с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 5 882 295. При этом с выздоровлением выписали за сутки 21 493 пациентов, а за всё время – 5 278 976. Скончался 791 человек (за всё время – 146 069).
При этом в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 231 пациента. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 44 242. Выздоровел за сутки 191 человек (41 160), скончались – пятеро (671).