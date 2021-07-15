В России от коронавируса умер 791 человек за сутки

Так, за минувшие сутки в России зарегистрировали ещё 25 293 человека с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 5 882 295. При этом с выздоровлением выписали за сутки 21 493 пациентов, а за всё время – 5 278 976. Скончался 791 человек (за всё время – 146 069).