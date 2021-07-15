В Башкирии отправили за решётку очередного пьяного водителя

В Октябрьском 33-летний местный житель предстал перед судом. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения – молодой человек управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле 2021 года мужчину на ВАЗ-21099 остановили инспекторы ГИБДД. Автовладелец прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в его крови.

Оказалось, мужчину уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение. Он был привлечён к уголовному и административному наказанию. В этот раз суд постановил лишить горожанина свободы на 1 год в колонии общего режима. Также суд запретил мужчине управлять транспортом 3 года.