В Уфе за сутки зарегистрировано 72 обращения на неприятный запах

Жители Уфы продолжают массово жаловаться на неприятный запах в воздухе. За минувшие сутки в Министерство экологии и природопользования Башкирии поступило 72 обращения с жалобами на химический запах.

При этом жалобы поступали со всех районов города. 14 июля передвижные лаборатории зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в 3 раза в районе парка Нефтехимиков, в 1,1 раз по оксиду углерода там же и в 2 раза по сероводороду на улице Ново-Черкасской.