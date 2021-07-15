В Уфе свидетельницу по делу Санкина уличили в даче ложных показаний

Перед судом в Уфе предстанет 72-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в даче ложных показаний по делу Санкина, которого обвиняют в убийстве педофила Владимира Зайцева.

Фото №1 - В Уфе свидетельницу по делу Санкина уличили в даче ложных показаний

Прокуратура сообщает, что уфимка дала ложные показания в суде перед присяжными при расследовании уголовного дела. При предварительном расследовании женщина сама изобличала преступника, а также именно она вызвала полицию и скорую помощь. После свои показания она поменяла.

К слову, ещё одна свидетельница по делу Санкина уже была наказана за дачу ложных показаний. Женщину обязали выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.

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