В Уфе свидетельницу по делу Санкина уличили в даче ложных показаний

Перед судом в Уфе предстанет 72-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в даче ложных показаний по делу Санкина, которого обвиняют в убийстве педофила Владимира Зайцева.

Прокуратура сообщает, что уфимка дала ложные показания в суде перед присяжными при расследовании уголовного дела. При предварительном расследовании женщина сама изобличала преступника, а также именно она вызвала полицию и скорую помощь. После свои показания она поменяла.