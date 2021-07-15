Экс-архитектора Уфимского района заподозрили в использовании поддельного диплома

Экс-начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности Уфимского района заподозрили в использовании поддельного диплома. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

33-летнего местного жителя назначили на должность главного архитектора в мае 2019 года. Мужчина предоставил диплом о высшем профессиональном образовании, однако вскоре выяснилось, что само учебное учреждение не смогло подтвердить, что архитектор проходил у них обучение.