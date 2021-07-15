В Башкирии устанавливают дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

В 2020 году в Башкирии в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Башкортостан» был установлен 471 комплекс фотовидеофиксации.
В общей сложности в республике работают 1015 комплексов выявления нарушений ПДД. 946 из них являются стационарными, 63 – передвижными, а 6 – мобильными.
Так как с начала 2021 года зафиксирована тенденция по увеличению количества ПДД на дорогах федерального значения, Радий Хабиров поручил установить на таких трассах дополнительно ещё 100 единиц комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
«Увеличение контроля за соблюдением скоростного режима на федеральных трассах является действенной мерой по снижению количества погибших. Добиться этого можно за счет увеличения количества камер фотовидеофиксации нарушений ПДД – зная о них, водитель не превышает скорость», — пояснил руководитель «Транспортной дирекции РБ» Мансаф Низакаев.
«Транспортная дирекция РБ» и ПАО «Башинформсвязь» заключили дополнительное соглашение к госконтракту на передислокацию имеющихся комплексов ФВФ в количестве 100 единиц. Эта работа уже началась. Сейчас на федеральных трассах Р-240 Уфа — Оренбург и М-5 «Урал» установлено 15 комплексов фотовидеофиксации. Строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию всех 100 комплексов ФВФ планируется завершить до 20 августа 2021 года.
Специалисты уверены, что установка комплексов на новые рубежи контроля позволит снизить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети, а также смертности в результате аварий.
Кроме того, в 2020 году на участке трассы М-5 под Уфой специалисты ФКУ Упрдор «Приуралье» начали установку железобетонного парапетного ограждения на разделительной полосе протяженностью 12 км, срок его эксплуатации – 50 лет. На той же дороге около населенных пунктов Уптино и Авдон до конца года установят модульный надземный пешеходный переход. На опасных участках федеральных автодорог также установят 38 знаков индивидуального проектирования с информацией о статистике ДТП.
Фото: ИА Башинформ.