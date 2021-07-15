В Башкирии устанавливают дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

Кроме того, в 2020 году на участке трассы М-5 под Уфой специалисты ФКУ Упрдор «Приуралье» начали установку железобетонного парапетного ограждения на разделительной полосе протяженностью 12 км, срок его эксплуатации – 50 лет. На той же дороге около населенных пунктов Уптино и Авдон до конца года установят модульный надземный пешеходный переход. На опасных участках федеральных автодорог также установят 38 знаков индивидуального проектирования с информацией о статистике ДТП.