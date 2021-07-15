В Башкирии продолжают дорожать продукты

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на продукты в магазинах республики. Цены на социально значимые продукты продолжают расти.

Так, за неделю больше всего подорожала капуста (6,3%). Теперь килограмм этого овоща можно купить в среднем за 39 рублей. Также подорожали овощные и мясные консервы для детского питания (3,7-4,1%).

Также незначительно выросли в цене (0,1-3,2%) стерилизованное и пастеризованное молоко, все виды колбас, сосиски, сардельки, маргарин, хлеб, сливочное масло, вермишель, жирный творог, яблоки, шлифованный рис, куры, сухие молочные смеси для детского питания, сахар, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколадные конфеты и говядина.

А вот снижение цены продемонстрировал картофель (11,7%), который теперь можно приобрести до 45 рублей за килограмм. Также стали дешевле свежие огурцы и помидоры (7,7% и 7,9%).