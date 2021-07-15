В Уфе подвели итоги VI Всемирной Фольклориады

Более 2000 мировых публикаций, 74 единицы техники и 37 стран. В Уфе прошел медиазавтрак, где подвели итоги Всемирной Фольклориады. Главные редакторы республиканских СМИ обсудили результаты проведения мирового культурного форума.

Особое внимание они обратили на обеспечение безопасности зрителей и участников. На фестивале трудились более 300 волонтеров и около 1500 сотрудников служб безопасности. Особый вклад в освещение фестиваля внес телеканал БСТ. Корреспонденты проекта «Дневники Фольклориады» побывали в разных районах республики, пообщались с иностранными артистами и освещали их выступления.