В Уфе организовали мобильные пункты вакцинации для дачников

Мобильные пункты вакцинации для дачников. Жители Башкортостана могут сделать прививку от коронавируса, не прерывая загородный отдых. В Уфе врачи прибыли на Демский кордон, где поблизости находятся 25 садовых товариществ.

Самоизоляция надоела, решили вакцинироваться. Георгий Ряхин последние полгода проживает с супругой на Демском кордоне. Говорит, что не знал куда обратиться, чтобы сделать прививку от коронавируса. Когда узнал, что мобильный пункт вакцинации прибыл в садовое товарищество, пошел одним из первых.

Мы давно хотели съездить в город, мы в саду живем. Поэтому отлично, что приехали. Георгий Ряхин

Вблизи Демского кордона в Уфе находятся 25 садовых товариществ, где проживают около восьми тысяч человек. Каждый может привиться в мобильном пункте вакцинации, который уже вызвал ажиотаж.

Конечно, удобно. В поликлинику не знаю. как идти. Наверное, нужно записаться, нужно подождать что-то. А здесь подошел и сделал. Вячеслав Яковлев

Бригада медиков – врач и медсестра – работают в мобильном пункте вакцинации с 10:00 до 20:00 прямо у продуктового магазина, который известен всем местным дачникам. Прививают жителей сотрудники Демской районной больницы.

Используется вакцина «Гам-Ковид-Вак», известная как Спутник V. Двухкомпонентная. Здесь у нас находится морозильник. Для каждого вакцина размораживается и вводится. Шамиль Тимербулатов, заместитель главного врача Демской клинической больницы г.Уфы