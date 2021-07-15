В Уфе организовали мобильные пункты вакцинации для дачников

Мобильные пункты вакцинации для дачников. Жители Башкортостана могут сделать прививку от коронавируса, не прерывая загородный отдых. В Уфе врачи прибыли на Демский кордон, где поблизости находятся 25 садовых товариществ.
Самоизоляция надоела, решили вакцинироваться. Георгий Ряхин последние полгода проживает с супругой на Демском кордоне. Говорит, что не знал куда обратиться, чтобы сделать прививку от коронавируса. Когда узнал, что мобильный пункт вакцинации прибыл в садовое товарищество, пошел одним из первых.
Вблизи Демского кордона в Уфе находятся 25 садовых товариществ, где проживают около восьми тысяч человек. Каждый может привиться в мобильном пункте вакцинации, который уже вызвал ажиотаж.
Бригада медиков – врач и медсестра – работают в мобильном пункте вакцинации с 10:00 до 20:00 прямо у продуктового магазина, который известен всем местным дачникам. Прививают жителей сотрудники Демской районной больницы.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Башкортостана, мобильные пункты вакцинации к дачникам начали выезжать с 15 июля. Врачи приедут туда, откуда поступят заявки от председателей садовых товариществ. Получить иммунитет от COVID-19 может любой желающий независимо от места жительства.