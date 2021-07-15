В Башкирии задержали начальника отдела полиции Иглинского района

В Башкирии был задержан начальник отдела полиции Иглинского района Ирек Халиков. Его подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Фото №1 - В Башкирии задержали начальника отдела полиции Иглинского района

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а в МВД поручено провести служебную проверку. Известно, что к Иреку Халикову обратился знакомый, который попросил помочь ему избежать возбуждения уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве. Полицейский потребовал от знакомого предпринимателя 1,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, при передаче взяткодателем денежных средств посреднику, последний был задержан с поличным, в последующем был задержан и сам начальник отдела полиции.

пресс-служба СК РФ по РБ 

После служебной проверки полицейского могут уволить из органов. Начальника отдела проверят по другим аналогичным эпизодам.

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