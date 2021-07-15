В Башкирии задержали начальника отдела полиции Иглинского района

В Башкирии был задержан начальник отдела полиции Иглинского района Ирек Халиков. Его подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а в МВД поручено провести служебную проверку. Известно, что к Иреку Халикову обратился знакомый, который попросил помочь ему избежать возбуждения уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве. Полицейский потребовал от знакомого предпринимателя 1,5 млн рублей.
После служебной проверки полицейского могут уволить из органов. Начальника отдела проверят по другим аналогичным эпизодам.