В Башкирии задержали начальника отдела полиции Иглинского района

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, при передаче взяткодателем денежных средств посреднику, последний был задержан с поличным, в последующем был задержан и сам начальник отдела полиции.

пресс-служба СК РФ по РБ