В Башкирии наградили лучших врачей

Это было спонтанное совершенно решение. Мы не стремились к каким-то званиям. Просто делали свое дело. Это плановое – отчеты, которые мы подаем ежегодно. Спасибо администрации РКБ, которые нас подталкивали нас все время делать.

Владислав Елизарьев, врач-оториноларинголог Республиканской клинической больницы им. г.г. Куватова