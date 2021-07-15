В Башкирии наградили лучших врачей

Лучших врачей наградили в Уфе. Это победители республиканского этапа Всероссийского конкурса, который проводится в стране ежегодно.

Одним из лучших стал врач-оториноларинголог Республиканской клинической больницы имени Куватова Владислав Елизарьев. В медучреждение попадают самые сложные пациенты, которым оказывают помощь. По признанию врача, победа в конкурсе стала для него неожиданностью.

Это было спонтанное совершенно решение. Мы не стремились к каким-то званиям. Просто делали свое дело. Это плановое – отчеты, которые мы подаем ежегодно. Спасибо администрации РКБ, которые нас подталкивали нас все время делать. 

Владислав Елизарьев, врач-оториноларинголог Республиканской клинической больницы им. г.г. Куватова

Победителей определяли по 28 номинациям. В Минздраве Башкортостана выразили надежду, что это даст толчок для развития всего здравоохранения республики и поможет молодым специалистам получить опыт.

Фото №1 - В Башкирии наградили лучших врачей

В конкурсе у нас принимали участие более 65 специалистов по разным номинациям. Участвовали все медицинские учреждения, которые имеют свое юридическое подчинение не только Министерству здравоохранения, но и университетская клиника БГУ, коллеги из ФСИН, коллеги, которые работают в государственных частных медицинах. 

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