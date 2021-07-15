В Башкирии наградили лучших врачей

Лучших врачей наградили в Уфе. Это победители
республиканского этапа Всероссийского конкурса, который проводится в стране
ежегодно.
Одним из лучших стал врач-оториноларинголог
Республиканской клинической больницы имени Куватова Владислав Елизарьев. В
медучреждение попадают самые сложные пациенты, которым оказывают помощь. По
признанию врача, победа в конкурсе стала для него неожиданностью.
Это
было спонтанное совершенно решение. Мы не стремились к каким-то званиям. Просто
делали свое дело. Это плановое – отчеты, которые мы подаем ежегодно. Спасибо
администрации РКБ, которые нас подталкивали нас все время делать. Владислав Елизарьев, врач-оториноларинголог Республиканской клинической больницы им. г.г. Куватова
Победителей определяли по 28 номинациям. В Минздраве
Башкортостана выразили надежду, что это даст толчок для развития всего
здравоохранения республики и поможет молодым специалистам получить опыт.
В
конкурсе у нас принимали участие более 65 специалистов по разным номинациям.
Участвовали все медицинские учреждения, которые имеют свое юридическое
подчинение не только Министерству здравоохранения, но и университетская клиника
БГУ, коллеги из ФСИН, коллеги, которые работают в государственных частных
медицинах. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан