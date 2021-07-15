Стало известно, когда в кинотеатрах Башкирии покажут новый фильм о военной Уфе

Стали известны даты проката по кинотеатрам Башкирии нового фильма о военной Уфе «Уфа – город-герой труда». Данный фильм включили в релизы рекомендованных к показу в российских кинотеатрах картин федеральной системы управления кинопоказами «КиноПлан».
Автор идеи фильма Артем Валиев рассказал, что первый показ пройдет 22 июля в 11:00 в РДК поселка Иглино.
Далее бесплатные показы фильма состоятся в следующих городах и райцентрах:
26 июля — Кармаскалы,
29 июля — Красноусольский,
2 августа — Салават,
4 августа — Кушнаренково,
5 августа — Белебей,
9 августа — Ишимбай,
12 августа — Дюртюли.
Также, до 30 сентября фильм будет показан в Баймаке, Бижбуляке, Бураево, Верхних Кигах, Дуване, Ермолаево, Зилаире, Караидели, Месягутово, Мраково, Приютово, селе Раевский, Старобалтачево, Старосубхангулово, Стерлибашево, Чекмагуше, Шаране.
Напомним, что идея фильма связана с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 2020 года, которым башкирской столице Уфе присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Фильм снять с использованием средств Фонда президентских грантов, выделенных на развитие гражданского общества в 2021 году.
Идея создания фильма поддержана Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Также руководитель республики выступил с инициативой организовать бесплатный показ фильма по всей республике.
«Уфа – город-герой труда» — это документальный фильм с элементами игрового кино, снятый по мотивам награждения Уфы почетным званием «Город трудовой доблести». Такой титул башкирская столица получила в 2020 году решением Президента России. В основе сюжета – жизнь и работа в тылу уфимцев, их подвиги и героизм, которые не вошли в учебники по истории.
Официальная премьера фильма состоялась в кинотеатре «Родина» 24 июня. В этот же день стартовали показы на видеохостинге YouTube.