Стало известно, когда в кинотеатрах Башкирии покажут новый фильм о военной Уфе

«Уфа – город-герой труда» — это документальный фильм с элементами игрового кино, снятый по мотивам награждения Уфы почетным званием «Город трудовой доблести». Такой титул башкирская столица получила в 2020 году решением Президента России. В основе сюжета – жизнь и работа в тылу уфимцев, их подвиги и героизм, которые не вошли в учебники по истории.