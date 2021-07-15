Выплаты к школе: как родителям в Башкирии получить 10 тысяч рублей

Помощь к школе. С сегодняшнего дня жители республики могут подать заявку на получение единовременной выплаты на ребенка. Сумму в 10 тысяч рублей будут выдавать на детей от 6 до 18 лет. Сами деньги на электронный счет начнут перечислять с 16 августа. Как заполнить заявку и кто все-таки не проходит по критериям?
Уроки финансовой грамотности Гульфия Хайруллина для своего малолетнего сына проводит с детства. Цену деньгам женщина знает – все-таки семья многодетная. Ильнур – самый младший – в этом году идет в третий класс. И уже сейчас родители подсчитывают расходы. Женщина уже подала заявку на получение единовременной субсидии, которую в этом году должны выплатить семьям с детьми. Главное условие – возраст: 6 лет ребенку должно исполнится не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля. И не важно, учится он или нет. Указ президента страны также затрагивает инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают общее образование.
В большинстве случаев заявка на получение выплаты уже сформирована на сайте Госуслуг. Т.е. фактически нужно лишь удостовериться в ее правильности и отправить в Пенсионный фонд. Специалисты рассмотрят обращение в течение 5 рабочих дней. При положительном результате деньги зачислят на счет, но не раньше 16 августа.
А вот материальное положение родителей значения не имеет. Так же как и то, работают они или получают другие пособия.
Выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, которую автоматически начислят на карту любой платежной системы. Подать заявление можно до конца октября. По предварительным данным, в республике правом на субсидию смогут воспользоваться более 650 тысяч детей.