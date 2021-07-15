Выплаты к школе: как родителям в Башкирии получить 10 тысяч рублей

Помощь к школе. С сегодняшнего дня жители республики могут подать заявку на получение единовременной выплаты на ребенка. Сумму в 10 тысяч рублей будут выдавать на детей от 6 до 18 лет. Сами деньги на электронный счет начнут перечислять с 16 августа. Как заполнить заявку и кто все-таки не проходит по критериям?

Уроки финансовой грамотности Гульфия Хайруллина для своего малолетнего сына проводит с детства. Цену деньгам женщина знает – все-таки семья многодетная. Ильнур – самый младший – в этом году идет в третий класс. И уже сейчас родители подсчитывают расходы. Женщина уже подала заявку на получение единовременной субсидии, которую в этом году должны выплатить семьям с детьми. Главное условие – возраст: 6 лет ребенку должно исполнится не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля. И не важно, учится он или нет. Указ президента страны также затрагивает инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают общее образование.

В заявлении необходимо проверить, чтобы были указаны реквизиты лицевого счета родителя, но не номер карты. Рекомендуем проверить, что должны быть указаны реквизиты того родителя, который подает заявление. Анфиса Вильданова, заместитель начальника Управления установления социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Республике Башкортостан

В большинстве случаев заявка на получение выплаты уже сформирована на сайте Госуслуг. Т.е. фактически нужно лишь удостовериться в ее правильности и отправить в Пенсионный фонд. Специалисты рассмотрят обращение в течение 5 рабочих дней. При положительном результате деньги зачислят на счет, но не раньше 16 августа.

Эти деньги в сумме 10 тысяч рублей предназначены для того, чтобы подготовить школьников к 1 сентября. Всего выплаты предусмотрены для каждого ребенка в семье. Т.е. если 3 школьника, то семья получит 30 тысяч и так далее. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

А вот материальное положение родителей значения не имеет. Так же как и то, работают они или получают другие пособия.