На дорогах Башкирии за лето установят еще 100 комплексов фотовидеофиксации

С начала года на федеральных трассах в республике погибли 43 человека. Чтобы остановить рост смертельных аварий, в течение лета установят 100 дополнительных комплексов фотовидеофиксации. Поручение дал глава республики Радий Хабиров. Некоторые камеры уже начали ловить любителей полихачить.
На этом перекрестке в Кармаскалинском районе водители уже заметно сбрасывают скорость. На повороте с трассы Уфа-Оренбург на Бузовьязы теперь работают сразу две камеры фиксации нарушений. Сегодня рабочие завершили их монтаж. Угол наклона и поворота – при установке все высчитывается до миллиметра.
Нарушения камера передает через маршрутизатор по сети сразу в центр обработки данных. Поэтому штрафы не заставят себя долго ждать. Системы фотовидеофиксации снабжаются грозозащитой, чтобы непогода не вывела технику из строя.
Всего же на федеральных дорогах, проходящих по территории республики, до осени установят 100 комплексов. Места их дислокации выбраны с учетом концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Дополнительно 32 камеры появятся на трассе М5, 20 комплексов будут вести наблюдение на магистрали М7. Еще 7 установят на западном обходе Уфы. До 20 августа этого года все комплексы введут в эксплуатацию. Такие меры должны поубавить желание лихачей сильнее надавить на педаль газа. Первые нарушения установленные камеры начали фиксировать. И через несколько дней гонщикам уже придут «письма счастья».