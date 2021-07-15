На дорогах Башкирии за лето установят еще 100 комплексов фотовидеофиксации

С начала года на федеральных трассах в республике погибли 43 человека. Чтобы остановить рост смертельных аварий, в течение лета установят 100 дополнительных комплексов фотовидеофиксации. Поручение дал глава республики Радий Хабиров. Некоторые камеры уже начали ловить любителей полихачить.

На этом перекрестке в Кармаскалинском районе водители уже заметно сбрасывают скорость. На повороте с трассы Уфа-Оренбург на Бузовьязы теперь работают сразу две камеры фиксации нарушений. Сегодня рабочие завершили их монтаж. Угол наклона и поворота – при установке все высчитывается до миллиметра.

Нарушения камера передает через маршрутизатор по сети  сразу в центр обработки данных.  Поэтому штрафы не заставят себя долго ждать.  Системы фотовидеофиксации снабжаются грозозащитой, чтобы непогода не вывела технику из строя.

Фото №1 - На дорогах Башкирии за лето установят еще 100 комплексов фотовидеофиксации

Всего же на федеральных дорогах, проходящих по территории республики, до осени установят 100 комплексов.  Места их дислокации выбраны с учетом концентрации  дорожно-транспортных происшествий.

Дополнительно 32 камеры появятся на трассе М5, 20 комплексов будут вести наблюдение на магистрали М7. Еще 7 установят на западном обходе Уфы. До 20 августа этого года все комплексы  введут в эксплуатацию. Такие меры должны поубавить желание лихачей сильнее надавить на педаль газа. Первые нарушения установленные камеры начали фиксировать. И через несколько дней гонщикам уже придут «письма счастья».

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