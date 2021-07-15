В Башкирии на выборах в Госдуму видеонаблюдение установят на 1384 участках

1384 избирательных участка будут под видеонаблюдением. Речь о выборах депутатов Госдумы, которые пройдут впервые в истории в течение трех дней подряд – с 17 по 19 сентября. Об этом сообщили сегодня на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами.