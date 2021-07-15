В Башкирии на выборах в Госдуму видеонаблюдение установят на 1384 участках

1384 избирательных участка будут под видеонаблюдением. Речь о выборах депутатов Госдумы, которые пройдут впервые в истории в течение трех дней подряд – с 17 по 19 сентября. Об этом сообщили сегодня на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами.
12 партий в Башкортостане анонсировали свое участие в выборах в Госдуму. По одномандатным округам – свыше 60 человек, из них четверо – самовыдвиженцы. Им еще предстоит собрать подписи в поддержку своего выдвижения.
Общественный центр по наблюдению за выборами подготовил почти 7 тысяч наблюдателей. Все они прошли необходимое обучение. Кстати, набор в их ряды проходит до сих пор и продлится вплоть до 10 сентября.