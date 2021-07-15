Известно, в каком режиме отпразднуют Курбан-байрам в Башкирии

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал жителей республики приносить в мечети свои молельные коврики. 20 июля республика отмечает священный праздник мусульман – Курбан-байрам.

В этот  день будут соблюдаться требования социального дистанцирования между верующими.  В культовых объектах разрешено одновременное пребывание не более 100 человек. Для остальных верующих представится возможность провести праздничные молитвы во внутренних дворах мечетей.

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Кто не поместится в мечети, будут во дворе – погода замечательная. Никаких других ограничений нет. Мы просим всех соблюдать эти нормы.

Талгат Таджуддин, верховный муфтий России

В этом году, как и в прошлом, мы не сможем провести массовые празднования, но само жертвоприношение будет проведено в обычном режиме.

Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан 
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