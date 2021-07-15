Известно, в каком режиме отпразднуют Курбан-байрам в Башкирии

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал жителей республики приносить в мечети свои молельные коврики. 20 июля республика отмечает священный праздник мусульман – Курбан-байрам.
В этот день будут соблюдаться требования социального дистанцирования между верующими. В культовых объектах разрешено одновременное пребывание не более 100 человек. Для остальных верующих представится возможность провести праздничные молитвы во внутренних дворах мечетей.