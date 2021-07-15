В Башкирии 24 семьи получили квартиры по программе развития сельских территорий

Жить и работать на селе теперь выгодно. В Ермекеевском районе 24 семьи получили квартиры по программе развития сельских территорий. Четырехэтажная новостройка – один из самых крупных объектов в России, возведенных для предоставления жилья по договорам найма. Оформить жилплощадь в собственность новосёлы смогут за один процент от стоимости.

Первым новые владения обнюхивает Мэйсон. В квартиру Гузель Хазиева заселяется согласно традициям. Сначала за порог переступает кот, а уже затем его хозяйка.

Из Туймазов в Ермекеевский район Гузель Хазиева приехала три года назад работать учителем английского языка. Приходилось снимать квартиру. На это и уходила львиная доля зарплаты. Теперь же благодаря федеральной программе обрела свои квадратные метры. Отмечает новоселье и семья Идрисовых. Они получили заветные ключи от трёхкомнатной квартиры.

Жилье – это самое главное. Бывает, всю жизнь на жилье работаешь, огромные деньги нужны. Поэтому очень рады и благодарны администрации. Марат Хазиев

Все квартиры оборудованы необходимой сантехникой и готовы для проживания. И всё это благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». По истечении 5 лет трудовой деятельности новосёлы смогут выкупить жильё за 10% от расчетной стоимости, а через 10 лет квартира обойдется уже за 1 процент от изначальной цены. Такая мера поддержки помогает привлекать в село молодых специалистов.

В этом году весной на территории района началось строительство ещё пяти двухквартирных домов. Стоимость проекта превышает 21 млн рублей. Но деньги на возведение жилья идут не только из федерального и регионального бюджета, вкладываются и местные сельхозпроизводители. Порядка 20% стоимость жилья оплатили предприниматели.

Буквально за месяц строители уложили фундамент и подняли стены дома. Жить здесь будут две семьи. Каждая получит 70 квадратов жилплощади и 20 соток земли. Кстати, в проекте планировки не предусмотрены боковые окна. При желании владельцы квартиры смогут сделать пристрой и расширить границы своих апартаментов.