ВК «Урал» вышел из отпуска и начал подготовку к предстоящему сезону

Команда занимается на уфимском стадионе «Строитель». Тренерский штаб волейболистов решил разнообразить занятия и провести товарищеский футбольный матч.
Тот, кто летом не следил за трансферами уфимского «Урала», вряд ли бы узнал команду, которая вышла из отпуска. Башкирский коллектив обновился очень сильно – почти на 70 процентов. Взят курс на плавное омоложение состава. К примеру, «Урал» подписал контракты с двумя чемпионами Молодежной лиги из новосибирского «Локомотива» Никитой Горбановым и Данилом Харитоновым. За несколько тренировок игроки успели познакомиться друг с другом и тренерским штабом.
Пока «Урал» работает без своего главного тренера. Игорь Шулепов входит в штаб национальной сборной и в ближайшее время отправится на Олимпийские игры в Токио.
Перед тренировкой волейболисты музыкально поздравили своего партнера Евгения Рыбакова с рождением сына, которого назвали Андрей.
На первых тренировках команда в основном занималась физической подготовкой. Чтобы внести разнообразие, было решено провести футбольный матч. Волейболисты показали, что и ногами играют неплохо. За каждый пропущенный мяч назначалось наказание в 5 отжиманий. В результате команда более опытных во главе с Егором Феоктистовым со счетом 5:2 обыграла молодежь, которую возглавлял Виктор Пивоваров.
Первой проверкой для уфимской команды станет мемориал Платонова. Он пройдет с 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге. У турнира интересный регламент. В каждом матче будет сыграно минимум пять сетов, вне зависимости от счета. В сентябре «Урал» сыграет в Кубке России. По предварительной информации, первый этап пройдет в Оренбурге, а второй – в столице Башкортостана.