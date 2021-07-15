ВК «Урал» вышел из отпуска и начал подготовку к предстоящему сезону

Команда занимается на уфимском стадионе «Строитель». Тренерский штаб волейболистов решил разнообразить занятия и провести товарищеский футбольный матч.

Тот, кто летом не следил за трансферами уфимского «Урала», вряд ли бы узнал команду, которая вышла из отпуска. Башкирский коллектив обновился очень сильно – почти на 70 процентов. Взят курс на плавное омоложение состава. К примеру, «Урал» подписал контракты с двумя чемпионами Молодежной лиги из новосибирского «Локомотива» Никитой Горбановым и Данилом Харитоновым. За несколько тренировок игроки успели познакомиться друг с другом и тренерским штабом.

Уфа мне в принципе как город уже давно нравился. Красивый, разрастается. В этом году судьба мне преподнесла шанс узнать, какой здесь волейбол, изнутри. Сергей Багрей, игрок ВК «Урал»

Пока «Урал» работает без своего главного тренера. Игорь Шулепов входит в штаб национальной сборной и в ближайшее время отправится на Олимпийские игры в Токио.

Мы непосредственно работаем в контакте с Игорем Юрьевичем. Весь план подготовки согласован с ним. Более того, им утвержден. Работаем вместе, плечом к плечу. Юрий Лисицкий, старший тренер ВК «Урал»

Перед тренировкой волейболисты музыкально поздравили своего партнера Евгения Рыбакова с рождением сына, которого назвали Андрей.

На первых тренировках команда в основном занималась физической подготовкой. Чтобы внести разнообразие, было решено провести футбольный матч. Волейболисты показали, что и ногами играют неплохо. За каждый пропущенный мяч назначалось наказание в 5 отжиманий. В результате команда более опытных во главе с Егором Феоктистовым со счетом 5:2 обыграла молодежь, которую возглавлял Виктор Пивоваров.

Здесь и голова включается. Пасы, когда открываешься, командное чувство. Для переключения тоже. До этого была физика. Егор Феоктистов, игрок ВК «Урал»