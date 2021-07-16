Житель Башкирии после телефонного разговора лишился 100 тысяч рублей

37-летний житель Кумертау попался на уловки телефонного мошенника и лишился 100 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Фото №1 - Житель Башкирии после телефонного разговора лишился 100 тысяч рублей

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником технического отдела одного из банков. Он сообщил о том, что со счета мужчины списываются денежные средства.

После этого он выполнил несколько просьб звонившего, а затем абонент выключился. В результате с банковского счета потерпевшего исчезло более 100 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас стражи порядка разыскивают афериста.

МВД по Республике Башкортостан вновь напоминают гражданам быть бдительными. Внимательно относитесь к поступающим на ваши телефоны звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банковских организации. Не поддавайтесь на уговоры звонящих произвести какие-либо действия с вашим банковским счетом или продиктовать личные данные и своей карты.

пресс-служба МВД Башкирии
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