Житель Башкирии после телефонного разговора лишился 100 тысяч рублей
37-летний житель Кумертау попался на уловки телефонного мошенника и лишился 100 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником технического отдела одного из банков. Он сообщил о том, что со счета мужчины списываются денежные средства.
После этого он выполнил несколько просьб звонившего, а затем абонент выключился. В результате с банковского счета потерпевшего исчезло более 100 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас стражи порядка разыскивают афериста.
МВД по Республике Башкортостан вновь напоминают гражданам быть бдительными. Внимательно относитесь к поступающим на ваши телефоны звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банковских организации. Не поддавайтесь на уговоры звонящих произвести какие-либо действия с вашим банковским счетом или продиктовать личные данные и своей карты.