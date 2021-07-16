В Иглинском районе началась уборка озимых

Около 3000 га озимых и 9000 яровых культур уберут в Иглинском районе до конца лета. В регионе началась сборка озимых. Сразу в трёх хозяйствах Иглинского района аграрии приступили к уборке посевов. В этом году из-за засушливой погоды урожайность зерновых ниже, чем в прошлом. Несмотря на это, она достигает 25 центнеров с гектара.