В Иглинском районе началась уборка озимых

Около 3000 га озимых и 9000 яровых культур уберут в Иглинском районе до конца лета. В регионе началась сборка озимых. Сразу в трёх хозяйствах Иглинского района аграрии приступили к уборке посевов. В этом году из-за засушливой погоды урожайность зерновых ниже, чем в прошлом. Несмотря на это, она достигает 25 центнеров с гектара.
Одним из первых приступили к уборке урожая в крестьянско-фермерском хозяйстве Юнусова. Поля сельхозпредприятия находятся на территории Калтымановского сельсовета. В этом году зерновыми в хозяйстве засеяно 730 гектаров, из них 60 занимает озимая рожь. К середине-концу августа, по словам аграриев, уборку урожая уже закончат.