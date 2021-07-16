В Иглинском районе началась уборка озимых

Около 3000 га озимых и 9000 яровых культур уберут в Иглинском районе до конца лета. В регионе началась сборка озимых. Сразу в трёх хозяйствах Иглинского района аграрии приступили к уборке посевов. В этом году из-за засушливой погоды урожайность зерновых ниже, чем в прошлом. Несмотря на это, она достигает 25 центнеров с гектара.

Приступили к уборке зерновых культур три хозяйства. Это «Агро-Весна», КФХ Юнусов и КФХ Журавлёв. Урожайность составляет около 25 центнеров. Так эта урожайность до конца уборки и останется, потому что хорошо сохранились озимые в этом году.

Миниахмет Халитов, главный агроном администрации Иглинского района

Одним из первых приступили к уборке урожая в крестьянско-фермерском хозяйстве Юнусова. Поля сельхозпредприятия находятся на территории Калтымановского сельсовета. В этом году зерновыми в хозяйстве засеяно 730 гектаров, из них 60 занимает озимая рожь. К середине-концу августа, по словам аграриев, уборку урожая уже закончат.

Фото №1 - В Иглинском районе началась уборка озимых

Урожайность очень хорошая, несмотря на засушливое лето. Один круг прошел – набрал три бункера. Это где-то тридцать пять центнеров с гектара.

Дамир Марданов, комбайнер

В основном мы животноводческое хозяйство (молоко, мясо), в этом году кормами будем обеспечены, если такая погода будет стоять, дождей не будет.

Рязяп Юнусов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства
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