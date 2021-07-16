В Башкирии мужчина погиб в опрокинувшемся тракторе

Страшная авария произошла накануне, 15 июля, в Шаранском районе. Именно там в опрокинувшемся тракторе погиб 53-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошёл на объездной дороге села Шаран около пяти часов вечера. Мужчина управлял трактором «Беларус», но в один момент допустил съезд в кювет. Транспорт перевернулся, а водитель получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.