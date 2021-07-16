В Башкирии уволили двух главврачей за низкие темпы вакцинации сотрудников

За низкие показатели вакцинации уволили главных врачей двух учреждений. Причиной увольнения стало недостаточное количество привитых сотрудников.

Лишился работы возглавлявший санаторий «Якты-Куль» Фаиль Байназаров, а также исполнявшая обязанности главного врача салаватского кожвендиспансера Лариса Сайфутдинова.

Как отметил министр здравоохранения региона Максима Забелин, подобная практика возможна в республике и дальше. Руководители будут лишаться работы при недостижении необходимых показателей вакцинации.