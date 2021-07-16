Стали известны результаты анализов проб воздуха в Уфе

Роспотребнадзор Башкирии сообщил результаты анализов проб воздуха в Уфе. Напомним, горожане уже несколько недель жалуются на химический, едкий запах.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воздуха в пяти точках города. Анализ отобранных материалов был проведён по 22 веществам.

Так, лабораторное исследование показало превышение ПДК фенола в воздухе в 1,5 раз и превышение ПДК диоксида серы в 4,5 раза.