В Уфе прошла ярмарка вакансий для всех возрастов

В Уфе прошла ярмарка вакансий, где любой человек мог получить профессиональную консультацию, как поменять место работы и добиться выгодного трудоустройства. Предложения как для молодых, так и для лиц предпенсионного или пенсионного возраста. Специалисты разъясняли, как получить работу в здравоохранении, образовании и промышленных предприятиях.