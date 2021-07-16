В Уфе прошла ярмарка вакансий для всех возрастов

В Уфе прошла ярмарка вакансий, где любой человек мог получить профессиональную консультацию, как поменять место работы и добиться выгодного трудоустройства. Предложения как для молодых, так и для лиц предпенсионного или пенсионного возраста. Специалисты разъясняли, как получить работу в здравоохранении, образовании и промышленных предприятиях.

Они обязательно нужны, и хорошо, что они есть. Потому что, во-первых, ярмарки по разным специальностям здесь каждый четверг проходят, и любой человек может по возможности найти вакансию.  

Ринат Салахов
Фото №1 - В Уфе прошла ярмарка вакансий для всех возрастов

Кроме того, большой банк вакансий в Республиканском центре социальной поддержки населения Уфы. Уровень заработка – от 18 тысяч рублей. Доход может быть выше в зависимости от уровня образования и стажа соискателя. Также предусмотрен социальный пакет.

Основные требования, которые предъявляются к должностям, – наличие специального или высшего образования по направлениям бухгалтерский учет и финансы, юриспруденция, экономика, социальная работа, информатика. Основной профиль центров занятости – предоставление мер поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Аэлита Салихкулова, директор филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по г. Уфе 
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