Житель Башкирии ударил ножом товарища, с которым дружил 20 лет

В больницу Ишимбая доставили 44-летнего мужчину с ножевым ранением. Медики поспешили сообщить о тяжёлом пациенте в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина стал жертвой своего 38-летнего друга, который уже был ранее судим за убийство, а сейчас нигде не работает. Два товарища провели всю ночь за распитием спиртных напитков. Дружеская посиделка в какой-то момент превратилась в спор. Тогда 38-летний мужчина начал избивать своего друга, а потом и вовсе схватил нож, которым ударил его в живот.

Мужчину не остановило даже то, что перед ним друг, с которым они общаются уже 20 лет. Скорую помощь вызвала сожительница пострадавшего, которая в этот момент была дома. Пока до пострадавшего добирались врачи, обвиняемый украл у женщины золотое кольцо.