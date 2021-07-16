В Башкирии утроилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики

Более чем в три раза увеличилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики. По данным на июль, их 82 с суммарным объемом вложений в экономику региона 46 миллиардов рублей.

Об этом говорили на заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в регионе. Совещание провел руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Речь шла о повышении места Башкирии в Нацрейтинге состояния.