В Башкирии утроилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики

Более чем в три раза увеличилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики. По данным на июль, их 82 с суммарным объемом вложений в экономику региона 46 миллиардов рублей.
Об этом говорили на заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в регионе. Совещание провел руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Речь шла о повышении места Башкирии в Нацрейтинге состояния.
По итогам 2020 года Башкортостан впервые занял в нем пятую строчку. В регионе отныне формируется реестр потенциальных инвестиционных площадок, разработаны готовые бизнес-кейсы. «Республике крайне важно улучшить показатели по каждой позиции, чтобы получить синергетический эффект», – подчеркнул Александр Сидякин.