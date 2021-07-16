В Башкирии утроилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики

Более чем в три раза увеличилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики. По данным на июль, их 82 с суммарным объемом вложений в экономику региона 46 миллиардов рублей.

Об этом говорили на заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в регионе. Совещание провел руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Речь шла о повышении места  Башкирии  в Нацрейтинге состояния. 

Фото №1 - В Башкирии утроилось количество инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития республики

По итогам 2020 года Башкортостан впервые занял в нем пятую строчку. В регионе отныне формируется  реестр потенциальных инвестиционных площадок, разработаны  готовые бизнес-кейсы. «Республике  крайне важно улучшить  показатели по каждой позиции, чтобы получить синергетический эффект», – подчеркнул Александр Сидякин.

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