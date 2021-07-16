В Уфе для людей с ОВЗ провели экскурсию по городу

В Уфе для людей с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию. В двухчасовой прогулке по достопримечательностям столицы приняли участие 10 человек.

Среди них были люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и слуха. Для них была организована работа сурдопереводчика. Цель мини-тура, по словам организаторов, дать возможность людям с ограниченными возможностями здоровья увидеть обновленную Уфу.