В Уфе для людей с ОВЗ провели экскурсию по городу

В Уфе для людей с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию. В двухчасовой прогулке по достопримечательностям столицы приняли участие 10 человек.
Среди них были люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и слуха. Для них была организована работа сурдопереводчика. Цель мини-тура, по словам организаторов, дать возможность людям с ограниченными возможностями здоровья увидеть обновленную Уфу.
Гидом выступил экс-мэр Уфы Павел Качкаев. Желающие могли задать ему любые вопросы о благоустройстве города. Группе выделили специальный автобус, поэтому участники могли с комфортом перемещаться по маршруту экскурсии. Один из участников экскурсии Юрий Савенко не был в центре города 40 лет.