В Уфе «дама с собачкой» распространяла наркотики

Как выяснили сотрудники МВД по РБ, женщина получала «заказ» в интернете, а потом под видом прогулки с собакой раскладывала в нужных местах необычные камешки. Дело в том, что находчивая уфимка прятала в глину пакетики с наркотиками, маскируя «закладки» под обычный ландшафт. Своей незаконной деятельностью женщина занималась на территории Уфы, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях.