В Уфе «дама с собачкой» распространяла наркотики

В Уфе задержали 51-летнюю местную жительницу. Миролюбивая на вид женщина занималась распространением наркотических средств.
Как выяснили сотрудники МВД по РБ, женщина получала «заказ» в интернете, а потом под видом прогулки с собакой раскладывала в нужных местах необычные камешки. Дело в том, что находчивая уфимка прятала в глину пакетики с наркотиками, маскируя «закладки» под обычный ландшафт. Своей незаконной деятельностью женщина занималась на территории Уфы, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях.
Женщину задержали с поличным во дворе дома на улице Белякова. У миловидной наркоторговки обнаружили и изъяли 78 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. В её доме было найдено ещё 15 пакетиков «скорости», фасовочный материал, весы и скотч.
На женщину завели уголовное дело. Теперь «даме с собачкой» грозит реальный тюремный срок.
Фото: МВД по РБ.