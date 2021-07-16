В Башкирии в ДТП погибли водитель с супругой

В Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения «Лады Калина» и KIA Rio погибли два человека.

За рулем отечественной легковушки находился 41-летний житель Краснокамского района. По одной из версий, мужчина пытался развернуться с правой обочины, однако «Лада» столкнулась с KIA Rio, двигавшейся в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Лады» и его супруга скончались на месте аварии. Начато разбирательство.