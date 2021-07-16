В Башкирии стартовала массовая вакцинация среди учителей

В Башкирии к вакцинации от коронавируса присоединились учителя и педагоги. Последние данные показывают, что прививку от COVID-19 получили уже 46% специалистов в образовании.
В ме-июне 2021 года в Белорецком педагогическом колледже зафиксировали вспышку коронавируса. Перед началом учебного года педагогический состав принял решение привиться от вируса, чтобы не допустить повторного распространения инфекции. По состоянию на 14 июля, вакцинировались 38% сотрудников колледжа. А уже до конца этого месяца планируется привить всех сотрудников учебного учреждения.
Министерство образования и науки Башкортостана рекомендовало учителям республики до 1 сентября сделать прививку от коронавируса. В случае отказа от вакцинации без медицинских показаний учителей могут не допустить до учебного процесса. Согласно приказу министерства от 15 июля 2021 года, в качестве поощрения педагогам, которые прошли вакцинацию, предоставят дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы. Кстати, в Минобрнауки республики вакцинировались уже 79,3% сотрудников.