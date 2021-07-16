Жители Башкирии стали меньше тратить на развлечения и здоровье

В 2020 году расходы жителей Башкирии значительно сократились. Особенно в сфере досуга и оздоровительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Башстата.
Специалисты провели анализ потребительского поведения жителей Башкирии. Так, из-за резкого падения доходов граждане стали меньше тратить деньги на развлечения и здоровье. Также это связано с ограничительными мерами из-за коронавируса.
Среднестатистический житель Башкирии в расчёте на 16 195 рублей в месяц расходов на человека в 2020 году тратил 39,5% на непродовольственные товары, 34,6% — на продукты питания, 24,2% — на оплату услуг и 1,7% — на алкогольные напитки.