Жители Башкирии стали меньше тратить на развлечения и здоровье

В 2020 году расходы жителей Башкирии значительно сократились. Особенно в сфере досуга и оздоровительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Башстата.

Специалисты провели анализ потребительского поведения жителей Башкирии. Так, из-за резкого падения доходов граждане стали меньше тратить деньги на развлечения и здоровье. Также это связано с ограничительными мерами из-за коронавируса.