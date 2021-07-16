Жительница Башкирии ударила ножом соседа из-за пенсии

В Стерлитамаке местная жительница напала с ножом на соседа из-за пенсии. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МВД по РБ.

По данным следствия, горожанка пришла в гости к соседу-пенсионеру с просьбой одолжить деньги. Ранее мужчина уже помогал финансово женщине, однако та долго не возвращала долг. Поэтому в этот раз пенсионер отказал соседке.

Тогда женщина решила получить деньги силой. Она схватила со стола кухонный нож, ударила им пенсионера по груди и рукам, а потом забрала 30 тысяч рублей.