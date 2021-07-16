В Башкирии абитуриенты могут подать документы в вузы через Госуслуги

Подать документы в вузы теперь можно через портал Госуслуги. Вне зависимости от формы обучения – очное, очно-заочное или целевое – абитуриенты могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн».

Это стало возможным благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». К сервису подключено более 500 высших учебных заведений страны и ведущие столичные вузы. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно быть зарегистрированным на Госуслугах, затем нужно заполнить заявление, приложить документы и отправить их.