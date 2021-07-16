В Башкирии сотрудников автозавода «НЕФАЗ» вакцинируют без отрыва от производства

Без отрыва от производства. На предприятиях республики началась массовая вакцинация. В очередях сидеть не приходится. Руководство организовывает выезд специалистов больницы скорой помощи прямо на рабочее место.

Оказалось, совсем не так больно, как ожидали. Гораздо хуже лежать в больнице, говорят преподаватели Белорецкого педагогического колледжа. Чашу весов в пользу вакцинации перевесила недавняя вспышка заболеваемости ковидом. Тогда на больничной койке оказались и преподаватели, и студенты.

Поэтому мы всем коллективом приняли всё-таки решение вакцинироваться. Ведь мы работаем с детьми. У меня вот, например, уже вакцинировалась вся семья. Я последняя осталась. И хорошо, что сейчас это всё так организовано. Ксения Ганеева, диспетчер Педагогического колледжа г. Белорецка

Перед прививкой – обязательный осмотр врача. Специалист измеряет температуру, узнает общее физическое состояние, спрашивает, нет ли жалоб, и только после этого отправляет на укол. И все это без отрыва от производства. На автозаводе организовали мобильный пункт вакцинации.

То, что можно привиться на предприятии, это очень удобно. Не нужно отпрашиваться с работы, бежать в поликлинику. А здесь у нас в спокойной обстановке врач осматривает. Ну и чувствую себя пока хорошо. Гульназ Давлетова, маляр автозавод ПАО «НЕФАЗ»

В первую очередь я, конечно, привился для себя, ну а во-вторых, чтоб личным примером свой персонал заинтересовать, что там ничего страшного нет. Ну самое основное – это, конечно, уберечь от заразы свою семью и коллектив. Владимир Курганов, генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

На сегодняшний день на предприятии привито уже более тысячи сотрудников, а также боле ста работников других предприятий, чьи офисы находятся на территории автозавода.

Когда пошло заболевание по городу, по предприятию и когда появились первые прививки, мы разработали процедуру вакцинирования работников предприятия на самом «НЕФАЗе». В результате да, процесс пошел, может быть, и не так быстро, как хотелось бы. Но мы совместно с профсоюзом ходим по отделениям, агитируем людей, чтобы увеличить процент прививающихся. Юрис Мухаметдинов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ»