В Башкирии сотрудников автозавода «НЕФАЗ» вакцинируют без отрыва от производства

Без
отрыва от производства. На предприятиях республики началась массовая
вакцинация. В очередях сидеть не приходится. Руководство организовывает выезд
специалистов больницы скорой помощи прямо на рабочее место.
Оказалось,
совсем не так больно, как ожидали. Гораздо хуже лежать в больнице, говорят
преподаватели Белорецкого педагогического колледжа. Чашу весов в пользу
вакцинации перевесила недавняя вспышка заболеваемости ковидом. Тогда на
больничной койке оказались и преподаватели, и студенты.
Поэтому мы всем
коллективом приняли всё-таки решение вакцинироваться. Ведь мы работаем с
детьми. У меня вот, например, уже вакцинировалась вся семья. Я последняя
осталась. И хорошо, что сейчас это всё так организовано.Ксения Ганеева, диспетчер Педагогического колледжа г. Белорецка
Перед
прививкой – обязательный осмотр врача. Специалист измеряет температуру, узнает
общее физическое состояние, спрашивает, нет ли жалоб, и только после этого
отправляет на укол. И все это без отрыва от производства. На автозаводе
организовали мобильный пункт вакцинации.
То, что можно
привиться на предприятии, это очень удобно. Не нужно отпрашиваться с работы,
бежать в поликлинику. А здесь у нас в спокойной обстановке врач осматривает. Ну
и чувствую себя пока хорошо.Гульназ Давлетова, маляр автозавод ПАО «НЕФАЗ»
В первую очередь я,
конечно, привился для себя, ну а во-вторых, чтоб личным примером свой персонал
заинтересовать, что там ничего страшного нет. Ну самое основное – это, конечно,
уберечь от заразы свою семью и коллектив.Владимир Курганов, генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»
На
сегодняшний день на предприятии привито
уже более тысячи сотрудников, а также боле ста работников других предприятий,
чьи офисы находятся на территории автозавода.
Когда пошло
заболевание по городу, по предприятию и когда появились первые прививки, мы
разработали процедуру вакцинирования работников предприятия на самом «НЕФАЗе».
В результате да, процесс пошел, может быть, и не так быстро, как хотелось бы.
Но мы совместно с профсоюзом ходим по отделениям, агитируем людей, чтобы
увеличить процент прививающихся.Юрис Мухаметдинов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ»
На
следующей неделе на автозаводе ждут очередную партию вакцины, чтобы защитить
сотрудников от коварного вируса и не останавливать производство.