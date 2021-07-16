В России продлят срок действия паспортов

Срок действия российских паспортов отныне будет продлен. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Речь о документах, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет.

Теперь паспорт будет считаться действительным до оформления нового документа, удостоверяющего личность, еще в течение 90 дней. Кроме того, постановление продлевает срок подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Теперь он составит 90 дней вместо 30.