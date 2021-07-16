Гражданам России больше не нужна ЭЦП для заключения сделок с органами власти

Приобретать электронную подпись при заключении сделок с органами власти больше нет необходимости. Процедура упростилась из-за изменений в законодательстве, благодаря которым органы власти беспрепятственно могут сдавать в Росреестр документы в электронном виде, если стороной сделки является гражданин или юрлицо.
Например, при покупке жилья, оформлении аренды, покупке земельных участков достаточно подписать договор собственноручно на бумаге, в цифровой вид его переведут. Ранее все эти действия требовали траты времени и дополнительных финансов.