Гражданам России больше не нужна ЭЦП для заключения сделок с органами власти

Приобретать электронную подпись при заключении сделок с органами власти больше нет необходимости. Процедура упростилась из-за изменений в законодательстве, благодаря которым органы власти беспрепятственно могут сдавать в Росреестр документы в электронном виде, если стороной сделки является гражданин или юрлицо.

Например, при покупке жилья, оформлении аренды, покупке земельных участков достаточно подписать договор собственноручно на бумаге, в цифровой вид его переведут. Ранее все эти действия требовали траты времени  и  дополнительных финансов.

Фото №1 - Гражданам России больше не нужна ЭЦП для заключения сделок с органами власти

Гражданину или юрлицу достаточно подписать бумажный вариант договора, и представители органов власти сами направят его в цифровом виде в Росреестр. Гражданину не придется даже оплачивать госпошлину.

Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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