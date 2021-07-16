В Башкирии закончилась 23 смена фольклорно-этнографического лагеря «Йэйлэу»

Уже по традиции детский лагерь прошел в Альшеевском районе. Там 80 детей со всей России изучали историю и культуру Башкортостана, им проводили мастер-классы и развлекательные мероприятия.

Попали туда только самые активные и талантливые дети с каждого населенного пункта страны, владеющие башкирским языком. Программа реализуется Министерством образования.