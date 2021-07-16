В Башкирии экс-полицейского осудили за смертельное ДТП

По версии следствия, в декабре 2019 года пьяный сотрудник отдела полиции по Бураевскому району сел за руль «Chery Tiggo». Он выехал на встречную полосу и врезался в ограждение моста. Пассажир иномарки скончался на месте аварии.

Чтобы избежать ответственности за случившееся, парень пересадил тело погибшего пассажира за руль. Однако следствию удалось доказать вину подозреваемого. Хотя сам экс-полицейский так и не признал свою вину и пытался обжаловать приговор. Суд приговорил его на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортом 2 года и 6 месяцев.