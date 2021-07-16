В Уфе врачи вытащили из желудка мужчины шариковую ручку

В Городской клинической больнице №21 в Уфе провели необычную операцию. В желудке 40-летнего пациента были обнаружены проволоки, палочки и даже шариковая ручка. Подробности случившегося сообщили корреспонденты ИА «Башинформ».

15 июля с сильными болями в животе доставили уфимца. Врачи другой больницы не смогли помочь пациенту, так как рентген показал наличие инородных предметов в его желудке: две дужки от очков и две длинные проволоки. В ГКБ №21 опытный врач аккуратно извлёк предметы с помощью обычного ФГС-аппарата и специальных щипцов всего за 30 минут. Оказалось, помимо увиденных предметов в желудке мужчины уместилась шариковая ручка, которую не видно на рентгене.

При этом пациент был в сознании, а предметы вытащили через рот. Сам мужчина не смог объяснить, откуда в его желудке инородные предметы. Ему рекомендовали консультацию психотерапевта. Скорее всего, мужчина намерено проглотил предметы, ведь находится под следствием. Возможно, он хотел избежать или отсрочить какие-то последствия, связанные с законом.