В Уфе после сильного дождя начала разваливаться многоэтажка

Разгул стихии уже ощутили на себе уфимцы. От обильных осадков пострадали жители многоэтажки в северном районе столицы.
Ручьи бегут с потолка и по электрощитку в доме по улице Чудинова. В распоряжении редакции «Башинформ» оказалось видео жильцов верхних этажей. Затопило и подъезды, и квартиры.
В Инорсе же из-за непогоды прямо на глазах стал разваливаться дом. Двухметровый кусок штукатурки откололся от фасада и полетел вниз с 9-го этажа, приземлился на припаркованные машины. На месте сейчас работают МЧС и полиция.
Кадрами бушующей стихии делятся и жители уфимского поселка Михайловка. Там во время сильного ливня с градом на проезжую часть повалило дерево. По словам местных жителей, из-за ЧП образовалась пробка, люди не могли добраться домой.