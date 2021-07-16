В Уфе после сильного дождя начала разваливаться многоэтажка

Разгул стихии уже ощутили на себе уфимцы. От обильных осадков пострадали жители многоэтажки в северном районе столицы.

Ручьи бегут с потолка и по электрощитку в доме по улице Чудинова. В распоряжении редакции «Башинформ» оказалось видео жильцов верхних этажей. Затопило и подъезды, и квартиры.

В Инорсе же из-за непогоды прямо на глазах стал разваливаться дом. Двухметровый кусок штукатурки откололся от фасада и полетел вниз с 9-го этажа, приземлился на припаркованные машины. На месте сейчас работают МЧС и полиция.