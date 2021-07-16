В Башкирии могут ввести залог за рекультивацию земель

Ассоциация недропользователей Башкирии предложила создать фонд, куда компании-участники будут вносить залоговую сумму, которую им вернут после проведения рекультивации. Предложение озвучено на заседании Межведомственной комиссии по недропользованию в правительстве Башкортостана под председательством вице-премьера Азата Бадранова. Идея организации комиссии и отраслевой ассоциации принадлежит главе республики Радию Хабирову, который подключился к решению наболевших проблем жителей Зауралья, обеспокоенных экологической разрухой, остающейся после разработки недр.

Это кадры, снятые менее двух недель назад. Жители села уже не в первый раз жалуются на компанию «Альт-Инвест», добывающую золото в деревне Уразово Учалинского района. Они несколько раз выступали против перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, а также просили компанию провести рекультивацию отработанных участков недр.

Нам не удается наладить диалог между предприятием и населением, мы часто не получаем ответы на наши вопросы, адресованные ООО «Альт-Инвест». Нас беспокоит варварское отношение к природе и игнорирование наших интересов. Конечно, мы против перевода земель сельхозназначения в промышленные и хотим увидеть рекультивацию.

Минзиля Шардаюпова, житель села Уразово
Фото №1 - В Башкирии могут ввести залог за рекультивацию земель

На первом заседании Межведомственной комиссии по недропользованию в правительстве Башкортостана – ее создали по поручению главы республики Радия Хабирова в июне этого года – вице-премьер правительства региона Азат Бадранов раскритиковал руководство золотодобытчика «Альт-Инвест» за грубые нарушения в работе на участке около села Уразово Учалинского района и плохую работу с населением. Как заявлял Радий Хабиров, конечным бенефициаром «Альт-Инвеста» является украинский политик, бывший вице-премьер правительства и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко. После заявлений Радия Хабирова по данным фактам всеми контролирующими и надзорными органами начаты проверки.

– Вам все позволено что ли? – Азат Шамильевич, я не в курсе того, что кто-то писал. – А я в курсе. Вы считаете, что можно забивать на лицензию и вообще все нормы? Выходить за пределы своего участка? Не рекультивировать и дальше требовать, чтобы земли сельхозназначения переводили в промышленные? С какой стати, коллеги? Не много о себе думаете? Возмущение крайнее. На сегодня «Альт-Инвест» – это одна из самых фонящих историй.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан 
Фото №2 - В Башкирии могут ввести залог за рекультивацию земель
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Но есть и противоположные примеры. В Зауралье компания «Таналык» планирует провести не просто рекультивацию, а создать экстрим-парк.

На заседании Ассоциация недропользователей Башкирии предложила создать фонд, куда компании-участники будут вносить залоговую сумму, которую им вернут после проведения рекультивации. Деньги останутся в фонде в случае банкротства компании или невыполнения ею обязательств, эти средства будут использованы по целевому направлению. Денежный залог станет дисциплинирующим рычагом. Сумма взноса будет рассчитываться для каждого недропользователя индивидуально, в зависимости от площади разработки и других факторов.

Те вопросы, которые сегодня выносились на обсуждение, это действительно такой общественный срез, потому что многие из них имеют многолетнюю историю. Это связано с тем, что недропользователи не выполняют те соглашения, которые есть, либо работают, не заключая эти соглашения, и более того, нарушают все природоохранные существующие нормы.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Сейчас мы формируем реестр заброшенных карьеров, где они не культивированы. Но пути решения есть, и мы можем их найти, давать им вторую жизнь за счет рекультивации и обустраивать их. Для того же развития спорта, мотогонок, если красиво сделать. Организовать зоны отдыха, зарыбление этих карьеров сделать. То есть пути решения можем мы найти. 

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Вице-премьер Азат Бадранов поручил продумать механизм функционирования фонда, гарантию возврата средств, провести консультации с недропользователями и обещал помощь с юридической поддержкой. Минэкологии Башкортостана составляет реестр недропользователей, действующих и заброшенных карьеров. По данным ведомства, сейчас действуют 354 лицензии. Комиссия по недропользованию будет собираться один раз в три месяца, между заседаниями будут работать рабочие группы по разным направлениям.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями