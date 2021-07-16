В Башкирии могут ввести залог за рекультивацию земель

Ассоциация недропользователей Башкирии предложила создать фонд, куда компании-участники будут вносить залоговую сумму, которую им вернут после проведения рекультивации. Предложение озвучено на заседании Межведомственной комиссии по недропользованию в правительстве Башкортостана под председательством вице-премьера Азата Бадранова. Идея организации комиссии и отраслевой ассоциации принадлежит главе республики Радию Хабирову, который подключился к решению наболевших проблем жителей Зауралья, обеспокоенных экологической разрухой, остающейся после разработки недр.
Это кадры, снятые менее двух недель назад. Жители села уже не в первый раз жалуются на компанию «Альт-Инвест», добывающую золото в деревне Уразово Учалинского района. Они несколько раз выступали против перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, а также просили компанию провести рекультивацию отработанных участков недр.
На первом заседании Межведомственной комиссии по недропользованию в правительстве Башкортостана – ее создали по поручению главы республики Радия Хабирова в июне этого года – вице-премьер правительства региона Азат Бадранов раскритиковал руководство золотодобытчика «Альт-Инвест» за грубые нарушения в работе на участке около села Уразово Учалинского района и плохую работу с населением. Как заявлял Радий Хабиров, конечным бенефициаром «Альт-Инвеста» является украинский политик, бывший вице-премьер правительства и экс-депутат Верховной Рады Леонид Казаченко. После заявлений Радия Хабирова по данным фактам всеми контролирующими и надзорными органами начаты проверки.
Но есть и противоположные примеры. В Зауралье компания «Таналык» планирует провести не просто рекультивацию, а создать экстрим-парк.
На заседании Ассоциация недропользователей Башкирии предложила создать фонд, куда компании-участники будут вносить залоговую сумму, которую им вернут после проведения рекультивации. Деньги останутся в фонде в случае банкротства компании или невыполнения ею обязательств, эти средства будут использованы по целевому направлению. Денежный залог станет дисциплинирующим рычагом. Сумма взноса будет рассчитываться для каждого недропользователя индивидуально, в зависимости от площади разработки и других факторов.
Вице-премьер Азат Бадранов поручил продумать механизм функционирования фонда, гарантию возврата средств, провести консультации с недропользователями и обещал помощь с юридической поддержкой. Минэкологии Башкортостана составляет реестр недропользователей, действующих и заброшенных карьеров. По данным ведомства, сейчас действуют 354 лицензии. Комиссия по недропользованию будет собираться один раз в три месяца, между заседаниями будут работать рабочие группы по разным направлениям.