В Башкирии могут ввести залог за рекультивацию земель

– Вам все позволено что ли? – Азат Шамильевич, я не в курсе того, что кто-то писал. – А я в курсе. Вы считаете, что можно забивать на лицензию и вообще все нормы? Выходить за пределы своего участка? Не рекультивировать и дальше требовать, чтобы земли сельхозназначения переводили в промышленные? С какой стати, коллеги? Не много о себе думаете? Возмущение крайнее. На сегодня «Альт-Инвест» – это одна из самых фонящих историй.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан