В Уфе мальчик, потерявший кисти рук из-за удара током, пришел в себя

Мальчик, который лишился кистей рук от удара током, пришел в себя. Сегодня родственникам удалось поговорить с ним по телефону. Но состояние ребенка по-прежнему тяжелое. Напомним, инцидент произошел в деревне Балтаево Туймазинского района. Мальчик во время игры с друзьями залез на электротрансформатор, получил удар током в 10 тысяч вольт и остался инвалидом.

На этих жутких фотографиях последствия того несчастного случая. 10-летний Ильназ Давлетов залез на электротрансформатор и получил удар током в 10 тысяч вольт. Выжил чудом. По предварительной информации, в опасную конструкцию попал мяч, с которым играли дети.

Знакомые ребята, с которыми играл Ильназ, до сих пор не могут прийти в себя. Именно дети сумели быстро среагировать и добежали до местной медсестры, которая оказывала мальчику первую помощь.

Позвали взрослых. Было много искр, мы думали, он сейчас взорвется. Данил, друг Ильназа Давлетова

Как только мальчика доставили в больницу, стало понятно, что кисти рук мертвы, врачам пришлось их ампутировать. Ребенок пережил три операции и сейчас находится в республиканском ожоговом центре 18-й больницы. Несмотря на то, что Ильназ до сих пор в реанимации, сегодня ему позволили поговорить по телефону с семьей.

Говорит, все хорошо, целый день мультики смотрит. «Я не один, со мной медсестра». По общению и по словам врачей, он еще не осознал, что остался без ручек. Зульфия Давлетова, мама Ильназа Давлетова

У Давлетовых семеро детей, Ильназ самый младший. Мать и отец ребенка уже собрали сумки и ждут сигнала от врачей, чтоб выехать в Уфу и увидеться с сыном. В случившемся семья никого не винит, единственное, просят местную власть огородить электротрансформаторы будками либо же размещать их высоко на столбах. Ведь на месте Ильназа мог оказаться любой другой ребенок

Трансформатор открыт, стоит низко, любой ребенок может залезть. Предупреждающих табличек нет. Электрики после инцидента приехали, поставили какую-то защиту, замки. Марат Давлетов, отец Ильназа Давлетова

Между тем инцидентом заинтересовались следователи. Организована доследственная проверка. А в больнице, где сейчас лежит мальчик, готовятся к длительному восстановлению ребенка.

Его ждет ряд реконструирующих операций, и лечение будет продолжено в ожоговом отделении. Руслан Гиматдинов, заведующий ожоговым отделением Республиканского ожогового центра больницы №18 г. Уфы