В Уфе мальчик, потерявший кисти рук из-за удара током, пришел в себя

Мальчик, который лишился кистей рук от удара током, пришел в себя. Сегодня родственникам удалось поговорить с ним по телефону. Но состояние ребенка по-прежнему тяжелое. Напомним, инцидент произошел в деревне Балтаево Туймазинского района. Мальчик во время игры с друзьями залез на электротрансформатор, получил удар током в 10 тысяч вольт и остался инвалидом.
На этих жутких фотографиях последствия того несчастного случая. 10-летний Ильназ Давлетов залез на электротрансформатор и получил удар током в 10 тысяч вольт. Выжил чудом. По предварительной информации, в опасную конструкцию попал мяч, с которым играли дети.
Знакомые ребята, с которыми играл Ильназ, до сих пор не могут прийти в себя. Именно дети сумели быстро среагировать и добежали до местной медсестры, которая оказывала мальчику первую помощь.
Как только мальчика доставили в больницу, стало понятно, что кисти рук мертвы, врачам пришлось их ампутировать. Ребенок пережил три операции и сейчас находится в республиканском ожоговом центре 18-й больницы. Несмотря на то, что Ильназ до сих пор в реанимации, сегодня ему позволили поговорить по телефону с семьей.
У Давлетовых семеро детей, Ильназ самый младший. Мать и отец ребенка уже собрали сумки и ждут сигнала от врачей, чтоб выехать в Уфу и увидеться с сыном. В случившемся семья никого не винит, единственное, просят местную власть огородить электротрансформаторы будками либо же размещать их высоко на столбах. Ведь на месте Ильназа мог оказаться любой другой ребенок
Между тем инцидентом заинтересовались следователи. Организована доследственная проверка. А в больнице, где сейчас лежит мальчик, готовятся к длительному восстановлению ребенка.
Сейчас за судьбу Ильназа переживает вся деревня. Мальчик призер многих олимпиад, имеет районные награды, учится на отлично. Его восстановление займет около двух месяцев. Помочь семье может каждый, номер мамы Ильназа привязан к карте «Сбербанка»: 8 937 353 66 30 (Зульфия Шамиловна). Телефонного сигнала в деревне нет, поэтому связаться с Давлетовыми можно через мессенджер WhatsApp.