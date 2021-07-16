Арестованный за взятку полицейский из Башкирии заявил о проблемах со здоровьем

Начальника отдела полиции по Иглинскому району арестовали на 2 месяца. Вопрос об избрании меры пресечения сегодня рассматривали в Калининского районном суде Уфы. 42-летнего Ирека Халикова доставили на заседание в наручниках под сопровождение конвоя.

Напомним, высокопоставленный полицейский подозревается в получении крупной взятки в 1,5 млн рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в подведомственном ему отделе. По версии следствия, действовал Халиков не напрямую, а через посредника, которого и задержали при передаче денежных средств. Впоследствии сыщики вышли и на начальника МВД. Обвиняемого также подозревают в получении крупной суммы от своих коллег за помощь в продвижении по службе.