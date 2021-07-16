Развитие малого и среднего бизнеса в Башкирии: истории предпринимателей

Институт бизнес-шерифов растиражируют в других регионах страны. Почти за два года существования этой должности в Башкортостане открылись тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.
Ручная лепка пельменей доведена до автоматизма. Всего же Бижбулякское райпо производит более 50 видов мясной продукции, в том числе шашлыки, купаты, и даже котлеты-сердечки для романтического ужина.
Как горячие пирожки разлетается и прохладный лимонад. Инвестпроект стоимостью 4 миллиона рублей реализовали благодаря поддержке, оказанной после презентации бизнес-плана на «Предпринимательском часе». Ежедневно 2 тысячи литров напитка развозят по всему району.
Форелевые фермы становятся брендом района. Продукция от икры до товарной рыбы востребована не только в Башкортостане, но и в соседних регионах. Работа кропотливая. Чтобы вырастить такие экземпляры, требуется не менее двух лет. КФХ открылось 5 лет назад. Помог грант «Начинающий фермер». Сергей Трофимов думает уже о расширении хозяйства. Замглавы по предпринимательству помогает в оформлении документов для участия в программе «Семейная ферма». К форели добавят ещё один вид царской рыбы.
Бизнес-шериф Айрат Муратшин сам бывший предприниматель, поэтому и чувствует себя в отрасли как рыба в воде. Обо всех проблемах знает из личного опыта. Из самых необычных реализованных проектов отметил клубничную ферму.
Только в этом году в районе проведено свыше 20 профильных совещаний, на которых рассмотрены проекты на 90 миллионов рублей. Один из них – открытие первого в районе придорожного кафе. Предприниматели получили поддержку в размере 250 тысяч рублей.
Кафе открылось в начале лета, а хозяева уже думают о расширении. На втором этаже достраивают гостиницу. И пустовать она не будет. Благодаря своей уникальной природе Бижбулякский район намерен увеличить количество своих гостей.
За два года существования бизнес шерифов в муниципалитете создано более 150 новых субъектов малого и среднего бизнеса. От сельского хозяйства до придорожного сервиса, активно развивается торговля и переработка. Но до сих пор не занятой остаётся ниша туризма. И именно в этом направлении работа будет усилена. На часе предпринимателей ждут инвесторов и готовы оказать им всестороннюю поддержку.