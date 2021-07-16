Развитие малого и среднего бизнеса в Башкирии: истории предпринимателей

Институт бизнес-шерифов растиражируют в других регионах страны. Почти за два года существования этой должности в Башкортостане открылись тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.

Ручная лепка пельменей доведена до автоматизма. Всего же Бижбулякское райпо производит более 50 видов мясной продукции, в том числе шашлыки, купаты, и даже котлеты-сердечки для романтического ужина.

Сами себя ругаем, говорим, зачем мы новые виды придумываем. Но сами и радуемся. Спрос большой. Все полностью магазины райпо на 100% обеспечиваем. Равия Лукьянова, заведующая цехом полуфабрикатов и кулинарных изделий

Как горячие пирожки разлетается и прохладный лимонад. Инвестпроект стоимостью 4 миллиона рублей реализовали благодаря поддержке, оказанной после презентации бизнес-плана на «Предпринимательском часе». Ежедневно 2 тысячи литров напитка развозят по всему району.

Мы не успеваем его делать, если честно. За 8-часовой рабочий день он у нас постоянно работает. Пока мы работаем в пределах района. Но есть возможность выйти за пределы района, когда мы насытим свой. Ринат Гареев, председатель совета Бижбулякского районного потребительского общества

Форелевые фермы становятся брендом района. Продукция от икры до товарной рыбы востребована не только в Башкортостане, но и в соседних регионах. Работа кропотливая. Чтобы вырастить такие экземпляры, требуется не менее двух лет. КФХ открылось 5 лет назад. Помог грант «Начинающий фермер». Сергей Трофимов думает уже о расширении хозяйства. Замглавы по предпринимательству помогает в оформлении документов для участия в программе «Семейная ферма». К форели добавят ещё один вид царской рыбы.

В том году мы на пробу запустили молодь осетра. У нас он перезимовал, всё нормально. Сейчас думаем расширяться и уже попробовать выращивать именно осетровые виды. Сергей Трофимов, глава форелевой фермы

Бизнес-шериф Айрат Муратшин сам бывший предприниматель, поэтому и чувствует себя в отрасли как рыба в воде. Обо всех проблемах знает из личного опыта. Из самых необычных реализованных проектов отметил клубничную ферму.

У них с осени был заложен сад. Он перезимовал, дал в этом году первые плоды. Всё успешно реализовано. В этом году они планируют расширяться. На осень более 3 гектаров засеют. Айрат Муратшин, заместитель главы администрации Бижбулякского района по экономике, инвестиционной политике и развитию предпринимательства

Только в этом году в районе проведено свыше 20 профильных совещаний, на которых рассмотрены проекты на 90 миллионов рублей. Один из них – открытие первого в районе придорожного кафе. Предприниматели получили поддержку в размере 250 тысяч рублей.

Моя гордость – это жарочный шкаф. Мы приобрели его на этот грант. Я могу тут большое количество блюд сразу приготовить и накормить большое количество людей. Надежда Воронцова, индивидуальный предприниматель

Нам очень удобно. У нас тут автосервис через дорогу. Пообедать сюда заходим. Быстро, вкусно, по-домашнему. Раниф Лутфрахманов, посетитель кафе

Кафе открылось в начале лета, а хозяева уже думают о расширении. На втором этаже достраивают гостиницу. И пустовать она не будет. Благодаря своей уникальной природе Бижбулякский район намерен увеличить количество своих гостей.