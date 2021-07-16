Подростков подружат с бездомными собаками: в Уфе запускают новый соцпроект

В Уфе запускают проект, который поможет сразу и подросткам, и бездомным собакам. По задумке ребят из многодетных семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации будут знакомить с животными. Так что выиграют все: у детей появится больше ответственности, возможно, новые друзья. Собаки получат уход, и не исключено, что кто-то из четырёхлапых обретёт дом.
Эта хрупкая девочка совсем не боится больших собак. Здоровяк по кличке Арчи выполняет больше 10 команд. И это несмотря на то, что Алиса забрала из приюта его уже взрослым.
Алисе скоро исполнится 12 лет. По мнению психологов, как раз подростки как никто другой нуждаются в друге.
Найти друзей помогут ещё нескольким ребятам. В Уфе запускают проект «Спасая животных, спасаем детей!» Акцию планируют распространить по стране. Всё должно быть взаимно, мальчики и девочки из многодетных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации будут помогать собакам, которые с большой вероятностью сами помогут им. Первая встреча в питомнике уже состоялась.
К съёмочной группе через некоторое время Гордей уже, видимо, привык. Меньше лаял, но продолжал следить из своего угла. При этом сторожевые псы, по словам зоозащитника, который и организовал этот приют, все разные. Агрессию проявляют только в случае опасности.
Организатор приюта теперь ещё и немного экопедагог. Для детей перед знакомством с бездомными животными – инструкция поведения. Без резких движений, без крика и широкой жестикуляции. Бояться могут и те, и другие.