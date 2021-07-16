Гандболисты «Акбузата» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону

Коллектив занимается на домашней площадке в Нефтяном университете. Насколько обновился состав и каковы планы «Акбузата» на предсезонные сборы?

К началу нового сезона – приличное усиление. Этим летом «Акбузат» подписал контракты с тремя игроками. Но пока в распоряжении клуба приехал лишь один из них. Вратарь Юрий Сергеев перешел в Уфу из «Донских казаков».

Многих ребят знаю, с некоторыми играл в одной команде. Так что, в принципе, все хорошо. Юрий Сергеев, вратарь ГК «Акбузат»

Еще одним новичком стал украинский гандболист Григорий Семенченко. Он присоединится к партнерам на днях. Так же как и новый разыгрывающий Данила Сазонов, который выступал на Спартакиаде учащихся в Таганроге и получил отдых до 21 июля.

Взяли еще четырех человек со второй команды. Для того чтобы ребята проявили себя, была здоровая конкуренция. Я думаю, что на этот год комплектование закончено, скорее всего. Все позиции укреплены. Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Еще одного игрока на первом сборе команды нет по более чем уважительной причине. Артур Мишустин был вызван в состав национальной сборной страны. Чтобы внести разнообразие в тренировочный процесс, главный тренер Александр Горбатиков предложил своим подопечным сыграть в футбол. Матч получился азартным, а порой и довольно жестким.

Просто набираем форму потихоньку, втягиваемся, можно сказать. Сейчас поедем на сборы, и будет более интенсивная работа. Дмитрий Макаров, капитан ГК «Акбузат»