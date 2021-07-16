Гандболисты «Акбузата» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону

Коллектив занимается на домашней площадке в Нефтяном университете. Насколько обновился состав и каковы планы «Акбузата» на предсезонные сборы?
К началу нового сезона – приличное усиление. Этим летом «Акбузат» подписал контракты с тремя игроками. Но пока в распоряжении клуба приехал лишь один из них. Вратарь Юрий Сергеев перешел в Уфу из «Донских казаков».
Еще одним новичком стал украинский гандболист Григорий Семенченко. Он присоединится к партнерам на днях. Так же как и новый разыгрывающий Данила Сазонов, который выступал на Спартакиаде учащихся в Таганроге и получил отдых до 21 июля.
Еще одного игрока на первом сборе команды нет по более чем уважительной причине. Артур Мишустин был вызван в состав национальной сборной страны. Чтобы внести разнообразие в тренировочный процесс, главный тренер Александр Горбатиков предложил своим подопечным сыграть в футбол. Матч получился азартным, а порой и довольно жестким.
В воскресенье уфимская команда отправится на сбор. Он пройдет в Челябинской области, в Аше, с 19 июля по 3 августа. Там подопечные Александра Горбатикова будут заниматься в трехразовом режиме.